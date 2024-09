Corriere del Mezzogiorno – Conte a dialogo con Folorunsho: vuole reintegrarlo in gruppo

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Michael Folorunsho, dopo essere rimasto al Napoli ed essere stato inserito nella lista Serie A: “va avanti il percorso per riportarlo in gruppo, renderlo una risorsa utile al Napoli”. Nella giornata di ieri, il centrocampista, che nelle scorse settimane è stato vicino a Lazio e Atalanta, ha riaperto i dialoghi con Conte per portare avanti “il processo diplomatico per superare le difficoltà di un calciomercato strano”.

