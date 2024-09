Criscitiello spegne le polemiche: “Non ce l’ho con i napoletani, anzi mi sono molto simpatici”

Criscitiello smentisce le polemiche sui social

Michele Criscitiello attraverso i microfoni di Sportitalia, ha risposto alle accuse pervenute attraverso i social di essere antinapoli alla luce di alcune sue dichiarazioni. Il direttore dell’emittente tv, ha così smorzato la polemica:

“Non ce l’ho con i napoletani, anzi mi sono molto simpatici. In città ho molti amici e sono accolto sempre molto bene. Purtroppo, nel mondo dei social, si estrapola solo una piccola parte di ciò che si dice e quel contenuto diventa poi virale. Perché hanno mostrato solo il brindisi, non facendo riferimento a quanto ho detto prima? Abbiamo dedicato tantissime ore di programmazione al Napoli dopo la conquista dello scudetto, cosa che non abbiamo fatto per nessun’altra squadra del nostro campionato. Non esiste alcun astio verso gli azzurri, anzi”.

