Kvaratskhelia, si tratta per il rinnovo: prolungamento “alla Lukaku”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è disposto a prolungare il suo contratto con il Napoli, ma alle sue condizioni: “Ora c’è il futuro, il contratto. Un rinnovo che, da accordi, sarebbe stato affrontato e meglio ancora definito dopo il mercato: in questo momento, il rapporto tra Khvicha e il Napoli scadrà nel 2027 e il suo stipendio, dopo un paio di scatti, è arrivato a 1,8 milioni.

Per rinnovare fino al 2029 ha chiesto 7 milioni a stagione, l’idea del club è metterlo sullo stesso piano di Lukaku: 6 milioni con i bonus, magari con ulteriori scatti a scalare negli anni e l’ipotesi di inserire una clausola rescissoria (come aveva chiesto l’entourage). In questo periodo, Kvara è in nazionale: Poi si dedicherà al Cagliari. E al rinnovo. E il prossimo gol? Dedicato a Osimhen, gemello diverso un po’ turco e un po’ napoletano”.

