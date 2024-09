Pedullà: “Mario Rui ha rifiutato ottime offerte. Conte l’ha messo in uscita, l’ag. lo molla”

Pedullà sulla situazione di Mario Rui

Alfredo Pedullà, si è espresso sulla situazione di Mario Rui attraverso il suo canale Youtube:

“Rabiot, Kostic e Mario Rui sono tre scandali di questo calciomercato. Sul terzino del Napoli, la vicenda Mario Rui meriterebbe un focus importante: rifiuta qualsiasi cosa per il gusto di rifiutare. Guadagna soldi importanti ma è fuori dai giochi, Conte gli ha detto che non rientra nei piani perché ha altre idee: penso sia giusto. Ha avuto 4-5 proposte incredibili, con soldi superiori all’attuale ingaggio. E resta lì a bagnomaria. Il San Paolo gli avrebbe fatto un contratto fino a dicembre 2028, con soldi in più. Ha detto ‘no’ a questa e altre cose, il suo procuratore Mario Giuffredi gli ha detto: ‘Allora ti saluto’. Non puoi pesare su un club che ti ha regolarmente pagato e ti ha dato tanto, e decidi di star lì perché ti fa comodo”.

