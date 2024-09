Tuttomercatoweb.com – Osimhen su tutte le furie, gli era stato chiesto di coprire i 5mln mancanti dell’Al-Ahli

La redazione torna a parlare del caso Osimhen e su come la trattativa con l’Al-Ahli sia saltata: “Il Napoli partiva da 80 milioni, l’Al Ahli non si è mai spostato da 65. Un’operazione al ribasso per chi un anno prima aveva rifiutato oltre 100 milioni per il proprio campione.

Alla fine il Napoli era sceso a circa 70 milioni, limite minimo per accettare un’offerta. Una forbice di cinque, insomma. Qui scatta l’alta tensione, perché al giocatore è stato chiesto un contributo di solidarietà. Insomma, di scontare o coprire l’ammanco per arrivare a un accordo. Nulla che non sia già successo in altre circostanze, ma un qualcosa che ha fatto andare su tutte le furie Osimhen, con parole grosse e il rischio che si venisse a contatto fisico. Da lì in poi la spirale di questi giorni: niente Arabia, Osimhen fuori dalla lista e il trasferimento al Galatasaray, dove potrà provare di essere il campione che merita una big”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Futuro Osimhen: accelerata Galatasaray, la formula dell’affare

Simeone: “Col Parma primo tempo difficile, ma nel secondo determinati ed energici”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi