Caressa: “Il Napoli non mi ha entusiasmato molto. Se fosse rimasto Suzuki in porta, non avrebbe vinto”

Fabrio Caressa, sul suo canale, ha stilato la top 11 della terza terza giornata di campionato. Ha parlato anche della prestazione di Frank Zambo Anguissa e del Napoli: “Metto Anguissa, più che altro per il gol del vantaggio del Napoli. Non è che mi abbia entusiasmato e non m’ha entusiasmato nemmeno il Napoli.

Diciamo la verità: il Napoli non l’avrebbe vinta quella partita se fosse rimasto in porta il samurai Suzuki. Poi Pecchia, al quale voglio bene e reputo un ottimo allenatore, non può commettere quell’errore lì in Serie A. Non può fare il quinto cambio a venti minuti dalla fine, perché la Serie A è diversa: è diverso il modo di arbitrare, è diverso il modo di contrasto, quando ti attacca nel finale una squadra come il Napoli non è come ti attaccano in altri campi di una categoria inferiore“.

