Radio Marte – Lo Monaco: “Il Napoli può giocarsela con l’Inter! ADL ha preso una belva a centrocampo”

Il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto nel corso di ‘Forza Napoli Sempre’, per commentare la situazione del Napoli:

“Cessione Osimhen in Turchia? Il prestito va benissimo, risparmiare per un anno ci sta, ma la lungimiranza c’è stata. Ottenere un prolungamento di contratto di un’ulteriore stagione, per prendere tempo in vista di una futura cessione. E’ stata una extrema ratio. Ben vengano le società che mostrano i muscoli, come il caso in questione, però la gestione generale non è stata delle migliori. Che voto do al mercato in entrata? Con un altro difensore di spessore, un bell’8.5; senza, invece, 8″.

Il Napoli se la può giocare con l’Inter? Assolutamente sì. Il club azzurro ha messo su una squadra da Conte, aumentando molto la cifra fisica e prendendo McTominay, un’altra belva che ancora nessuno ha visto. E’ un centrocampista nato, ma in Nazionale ha giocato anche da difensore centrale, e nel Manchester persino da attaccante, oltre che da mediano. Ha il gol dentro, allunga la squadra e dà peso specifico là in mezzo: è una scelta importante“.

