Corriere dello Sport – Neres come Lukaku: già in campo e niente vacanze

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’atteggiamento mostrato da Neres e Lukaku. Anche il brasiliano ha pensato bene di tagliarsi le vacanze, per tornare ad allenarsi prima:

“Il brasiliano è ripartito dal campo, ieri, per provare a lasciarsi alle spalle la rapina a mano armata subita sabato notte di rientro dal Maradona verso l’hotel. Il suo impatto con la nuova realtà è stato subito determinante al pari di quello di Lukaku, in gol per la rimonta col Parma.

Il belga, arrivato a Napoli solo la scorsa settimana dopo una lunga attesa, ha rinunciato alla chiamata della sua nazionale, il Belgio. Ha voluto approfittare della sosta per ritrovare quanto prima la miglior condizione dopo essersi allenato per diverse settimane da solo, a Cobham, aspettando la chiusura dell’operazione con il Napoli. Lukaku si era già allenato lunedì a Castel Volturno rispettando il programma personalizzato stilato dallo staff di Conte. Ieri ha replicato con Neres”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello spegne le polemiche: “Non ce l’ho con i napoletani, anzi mi sono molto simpatici”

Pedullà: “Mario Rui ha rifiutato ottime offerte. Conte l’ha messo in uscita, l’ag. lo molla”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi