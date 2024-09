Il Mattino – Lukaku, dopo la sfida col Parma si è allenato fino a mezzanotte, sul prato del Maradona

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Romelu Lukaku, avrebbe iniziato il suo cammino con il Napoli, a pieno regime. Il giocatore non vuole deludere le aspettative di Antonio Conte, e ogni occasione è buona per dimostrarglielo. In seguito alla vittoria contro il Parma, Big Rom si è allenato fino a quasi mezzanotte, sul prato del Maradona. In più, i preparatori, hanno faticato a non aprirgli le porte di Castel Volturno già domenica.

