Venezia-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Ounas e Insigne

Venezia-Napoli, le probabili formazioni

Venezia -Napoli, le ultime sulle probabili formazioni arrivano dal Corriere dello Sport. Ecco quanto si legge dal quotidiano:

Nel Venezia un solo giocatore positivo. Dubbi a centrocampo, con Fiordilino o Ampadu in ballottaggio per un posto in cabina di regia. Panchina per Nani.

Il Napoli ritrova Osimhen e Insigne che tornano titolari. Ounas e Tuanzebe fermi ai box

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Fiordilino, Busio; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Lezzerini, Molinaro, Modolo, Svoboda, Tessmann, Kiyine, Crnigoj, Peretz, Ampadu, Nsame, Johnsen, Nani. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Aramu, Ceccaroni, Kiyine.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Ospina, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Ounas, Mertens, Petagna. Indisponibili: Anguissa, Koulibaly, Lozano, Tuanzebe.

Squalificati: -.

Diffidati: Anguissa, Demme.

ARBITRO: Mariani

Guardalinee: De Meo-Rossi M.

Quarto Uomo: Marini

Var: Nasca

Avar: Longo

TV: Dazn

