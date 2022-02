Lazio-Napoli, rispetto all’andata sarà tutta un’altra partita

Lazio-Napoli, la sfida si avvicina

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla sfida di stasera tra Lazio e Napoli, soffermandosi sulle differenze rispetto alla gara di andata. Ecco quanto riportato:

“Di sicuro non sarà una replica della gara d’andata stradominata (4-0) dal Napoli in trance agonistica maradoniana. Perché la Lazio ha imparato quella lezione e oggi è diventata più sarriana di quanto fosse tre mesi fa. Perché la squadra di Spalletti ha accusato due brutte battute a vuoto (Cagliari e Barcellona) che minano il morale e tolgono certezze al gruppo. Ma l’occasione per il Napoli è di quelle da non perdere: vincere all’Olimpico significherebbe tornare in testa alla classifica e farebbe risalire l’entusiasmo – intaccato – dell’ambiente, per la sfida col Milan, domenica prossima al Maradona”.

