Napoli, Spalletti ha deciso. Contro la Lazio si passa al 4-3-3

Napoli, Spalletti cambia modulo contro la Lazio

Luciano Spalletti contro la Lazio potrebbe passare al 4-3-3, modulo già utilizzato anche nel secondo tempo contro il Barcellona giovedì scorso. Il tecnico azzurro proverà il nuovo sistema tattico per dare più copertura alla linea mediana, schierandosi a specchio contro i biancocelesti. In porta tornerà Ospina, con Meret che si accomoderà in panchina. In difesa Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sugli esterni, mentre la coppia centrale sarà composta da Rrahmani e Koulibaly. A centrocampo Demme giocherà da play, mentre le mezz’ali saranno Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco Politano tornerà fra i titolari, con Insigne e Osimhen che completeranno il reparto offensivo.

Napoli (4-3-33); Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne

