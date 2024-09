YouTube – Romano: “Osimhen, resta l’apprezzamento del Chelsea. Possibile partenza a gennaio”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, si è soffermato sulla situazione inerente a Victor Osimhen. Il nigeriano sarà presto un nuovo giocatore del Galatasaray, manca solo l’annuncio ufficiale. Come annunciato sui social, Osi potrebbe firmare per un altro club già da gennaio:

“Resta l’apprezzamento di Victor Osimhen da parte di diversi club, in particolare da Chelsea dopo il mancato arrivo nelle ultime ore del mercato estivo. Resta da vedere se un’opzione potrà essere attivata a gennaio o in estate. Di sicuro iI Chelsea apprezza ancora molto Osimhen, vediamo se riattiveranno questa opzione a gennaio o la prossima estate. Osimhen ha una clausola di rescissione per gennaio, per lasciare il Galatasaray“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

