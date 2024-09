la Repubblica – Kvaratskhelia, sarà il giocatore più pagato dopo Lukaku

Il Napoli vuole soddisfare le richieste dell’agente di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Napoli, dopo un’estate travagliata e tante voci sul suo possibile addio. Tuttavia con l’arrivo di Conte le cose sono cambiate in meglio: “Il presidente ha abbattuto in extremis il monte ingaggi ed è pronto a mantenere la promessa di aumento fatta a Khvicha Kvaratskhelia, che sta per diventare il giocatore più pagato, dopo Lukaku, della squadra con un compenso di 5 milioni netti all’anno. Soddisfatto pure Conte, che si era fatto garante dell’operazione”.

