Carnevale: “Anguissa? Acquisto importante, con lui il centrocampo si è rinforzato”

L’ex azzurro promuove il neo acquisto a centrocampo

Andrea Carnevale, campione d’Italia e d’Europa con il Napoli ed ex attaccante, ora dirigente dell’Udinese, a rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, nella quali elogia il nuovo acquisto a centrocampo, Andre Zambo Anguissa.

Queste le sue parole:

“Anguissa è bravo nelle rincorse, non ha un piede raffinato come Zielinski, ma ha temperamento: un acquisto importante per una mediana che ha tanti palleggiatori, ma poca sostanza. Con lui è stato rafforzato il centrocampo“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Mertens pronto a tornare: ecco quando potrebbe tornare in campo

Giacchetta sull’arrivo di Gaetano alla Cremonese: “È stato complicato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Afghanistan: Borrell, impegno condizionato con i talebani