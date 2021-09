Napoli, Mertens pronto a tornare: ecco quando potrebbe tornare in campo

Dries Mertens potrebbe tornare presto in campo con il Napoli.

Dopo l’operazione alla spalla effettuata nel mese di luglio, Dries Mertens ha iniziato un percorso di recupero che a quanto pare potrebbe presto concludersi. L’attaccante del Napoli infatti è quasi pronto a tornare in campo: la data precisa non si sa, ma il Corriere del Mezzogiorno riporta una novità in merito a ciò.

“È tornato Mertens, ieri ha svolto allenamento allo SSC Konami Training Center. Dries deve lavorare per raggiungere un livello accettabile, è probabile che saranno necessarie 3-4 settimane, rientrando così tra fine settembre e inizio ottobre.”

