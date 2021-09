Lobotka: “Spalletti si fida di me, con Gattuso ciò non accadeva”

Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso.

Il centrocampista Stanislav Lobotka si trova attualmente in Slovacchia per scendere in campo con la sua Nazionale. Egli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Aktuality. Le dichiarazioni riguardano la differenza tra la stagione corrente con il Napoli e la scorsa.

“L’allenatore è cambiato ed io sono stato notato. Avverto fiducia, mi danno maggiore spazio e ne approfitto. La situazione è cambiata già durante il ritiro estivo. Spalletti si è dimostrato subito interessato a me; vuole molto lavoro a centrocampo e ciò mi piace. Per quanto riguarda la mia forma fisica io mi sento. Se Gattuso fosse rimasto al Napoli non avrei giocato anche se avessi perso dieci chili. Era difficile ma ho pensato positivo ed adesso va bene, voglio ripagare la fiducia di Spalletti. Anche per questo non ho cercato altre squadre.”

Una piccola parentesi viene aperta anche sulla situazione attuale del Napoli:

“Non è stato facile l’inizio di stagione: Osimhen è stato subito espulso ma abbiamo vinto comunque. Anche il secondi match è stato difficile ma abbiamo portato la vittoria a casa. Per lo Scudetto ci sono tante pretendenti, voglio in primis andare in Champions League. Se poi ci sarà la possibilità vinceremo anche il campionato.”

