Amazon Prime Video – Massimo Oddo: “Napoli vive un momento pazzesco, può pensare al triplete”

Massimo Oddo, nel post partita di Napoli-Rangers, ha commentato la vittoria degli azzurri:

“Il Napoli può arrivare fino in fondo alla Champions. In questo momento si è creata un’atmosfera pazzesca, chiunque va in campo sa quello che deve fare e lo fa molto bene. Fa tanti gol, ne prende pochi, dobbiamo dire che questo Napoli può pensare a fare triplete. I napoletani sono superstiziosi, ma dobbiamo dire che si è creata un’atmosfera pazzesca e questa squadra può togliersi grandi soddisfazioni”.

Fonte foto: Instagram @massimo.oddo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti in conferenza stampa: “Liverpool? Possiamo fare risultato ma ci sono pochi giorni”

De Laurentiis pazzo del suo Napoli: “Inarrestabili e divertenti!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Svolta nelle indagini sulla morte di Mara Cagol, interrogati alcuni ex brigatisti