La Gazzetta dello Sport – Ostigard, richieste di prestito per lui: il Napoli valuta l’affare.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata anche sul futuro di Leo Ostigard al Napoli. Secondo il quotidiano, la società potrebbe prendere in considerazione qualche richiesta di prestito per lui.

“Restando in tema nel ruolo, si sta ragionando se accettare qualche proposta e cedere in prestito Leo Ostigard per far crescere più in fretta il norvegese. Nel caso fosse presa questa decisione un’alternativa per completare la rosa dei centrali difensivi sarebbe lo sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol, altro classe 1999. Una trattativa è prematura ma in lista c’è anche lui”.

