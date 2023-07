Repubblica – ADL pensa a Kilman, il difensore centrale piace molto a Garcia.

Aurelio De Laurentiis è a lavoro, in prima persona, per cercare il degno sostituto di Kim Min Jae. L’edizione odierna del quotidiano, però, fa sapere che il patron potrebbe spingersi oltre per mantenere alta la qualità: “C’è stato un contatto con i procuratori di Max Kilman, il 26enne inglese che ha stupito tutti in Premier. Ha fisicità e un piede sinistro adatto all’impostazione. Il Wolverhampton spera di blindarlo prolungando il contratto fino al 2027 e nel frattempo vuole 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

Il Napoli sta studiando l’operazione e non molla le alternative: il francese Le Normand della Real Sociedad, il giapponese ltakura ma anche l’olandese Schuurs del Torino che punta al grande salto dopo un ottimo campionato in granata. Se ne parlerà a breve, Il Napoli vuole regalare un rinforzo di livello a Rudi Garcia”.

