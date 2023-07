Ultim’ora, Osimhen non più una priorità per il PSG: la situazione

Osimhen non è più una priorità per il PSG. Le ultime

Ultim’ora, Osimhen sembra non sia più una priorità per il PSG, stando a quanto riferito da Le Parisien, visto che Harry Kane preferirebbe il Bayern Monaco in caso di addio al Tottenham e soprattutto considerando che Victor Osimhen è stato dichiarato incedibile dal Napoli per meno di 180 milioni di euro, i parigini sono tornati forti su Randal Kolo Muani.

Il quotidiano francese spiega che il centravanti nigeriano non può rappresentare più una priorità per il Paris, a fronte delle difficoltà economiche di tale pista. Ora – si legge – la dirigenza si è convinta ad andare sull’attaccante dell’Eintracht Francoforte, ora in pole position.

