Il Napoli resta favorito per lo Scudetto nonostante le partenze: per due motivi

Il Napoli resta la squadra favorita per lo Scudetto, nonostante le partenze, per due motivi

Il Napoli resta la squadra favorita per lo Scudetto, nonostante le partenze. Di seguito quanto si legge su Tuttosport:

“Dopo gli addii di Spalletti, Giuntoli, Formisano e, sul fronte squadra, sicuramente Kim, sarà possibile attribuire al Napoli ancora il ruolo di “squadra da battere”? La risposta è sì e per due ragioni. Innanzitutto, perchè le formazioni che hanno accusato un ritardo in classifica che va dai 16 ai 20 punti, non sembrano ancora nelle condizioni di insidiare il primato del Napoli. Poi, il gruppo-squadra partenopeo è solido a sufficienza e gode di un’autostima che non teme addii”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lopez dice addio al Sassuolo: “È il momento di andare e puntare alto: mi pice un club del Sud”

Futuro Gollini al Napoli, verso la fumata bianca: le ultimissime

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici