Corriere dello Sport – Ampio turnover con il Palermo in Coppa Italia: dieci cambi per Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare le mosse di Antonio Conte, che dovrà sfidare il Palermo in Coppa Italia, con il suo Napoli. Questi i possibili dieci cambi: “A comporre la linea difensiva a quattro di un sistema di gioco che, per le caratteristiche degli uomini candidati, dovrebbe essere 4-2-3-1 più che un 4-4-2 puro, saranno Mazzocchi, Rafa con Juan Jesus e Spinazzola; a centrocampo toccherà a Gilmour con Lobotka; sugli esterni Neres e Ngonge; e poi Raspadori a sostegno di Simeone. A riposo Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, McTominay, Kvara, Politano e Lukaku. Tutti pronti per il Monza”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cassano: “Gara di una noia mortale! Cambio modulo di Conte ok. Juve gioca solo in contropiede”

Marotta: “Gilmour? Lo vedremo dall’inizio contro il Palermo. Ha fatto una bella impressione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Szczesny al Barcellona? C’è una clausola che complica tutto