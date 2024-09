Corriere dello Sport – Kvaratskhelia, rinnovo ancora lontano: c’è distanza tra domanda e offerta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Tra il Napoli e il suo entourage è sempre in atto la trattativa, che dovrebbe legare il georgiano al club fino al 2029. Tuttavia, c’è ancora distanza tra la richiesta da 8 milioni di euro a stagione, e l’offerta che, tra base fissa e bonus, dovrebbe equipararlo a Lukaku, ovvero 6 milioni. Insomma, il finale non è così scontato. L’attuale contratto è in scadenza nel 2027.

