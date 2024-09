Radio Kiss Kiss Napoli – Marotta: “Gilmour? Lo vedremo dall’inizio contro il Palermo. Ha fatto una bella impressione”

Il giornalista de Il Mattino, Eugenio Marotta, è intervenuto in diretta a Radio Goal: “Ho visto un Napoli camaleontico, bravo nel cambiare pelle. Non mi erano dispiaciute le interpretazioni della difesa a tre, ma mi è piaciuta anche la difesa a 4. M’è piaciuta tantissimo la partita a scacchi vinta da Conte contro la Juventus, ma non credo che sia un cambio di paradigma totale, ma una soluzione alternativa.

Gilmour? Lo vedremo dall’inizio contro il Palermo. Sarà l’alter ego di Lobotka che sta facendo benissimo e questa concorrenza sana fa del bene a tutti. I centrocampisti del Napoli hanno tirato la carretta, quindi penso che col Palermo sia l’occasione giusta per far riposare almeno Lobotka. Gilmour può fare sia la mezz’ala che il centrocampista centrale ed ha fatto una grande impressione anche ai suoi compagni”.

