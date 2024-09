Il Napoli con Conte può sognare lo Scudetto

Il quotidiano Repubblica si è soffermato sul momento positivo del Napoli, affermando che il club potrebbe puntare allo Scudetto.

Il Napoli di Antonio Conte ha dimostrato fino ad ora di avere tutte le carte in regola per vincere lo Scudetto.

L’edizione odierna di Repubblica ha riportato un focus su club azzurro:

“Le (prime) 5 giornate del Napoli si sono concluse con un bilancio positivo: 10 punti, ritorno in zona Champions, 9 gol segnati e 4 subiti, concentrati per tre quarti nel debutto a Verona. Poi gli azzurri hanno cambiato marcia e il pari con la Juve ha certificato il decollo della gestione di Antonio Conte, che in un paio di mesi è già riuscito a spazzare via le macerie della scorsa stagione. I numeri certificano infatti l’uscita dal tunnel di Di Lorenzo e compagni, autorizzati grazie alla dimostrazione di compattezza e personalità data a Torino a guardare al futuro con rinate ambizioni, puntando al primato.La media punti: il Napoli è già ritornato in alto. La media di 2 punti a partita (con una proiezione finale di 78) è quella giusta per arrivare tra le prime 4 e assicurare agli azzurri la qualificazione per la Champions: l’obiettivo che De Laurentiis ha chiesto a Conte di centrare. Ma il grande equilibrio della Serie A e i consistenti margini di crescita del nuovo organico guidato dell’allenatore leccese sono un invito a non precludersi in partenza alcun traguardo, tanto più dopo il pari con la Juve di Motta: tra le pretendenti dichiarate allo scudetto insieme con le due milanesi.Il calendario: c’è infine il calendario a spingere il Napoli verso il suo definitivo decollo. Gli azzurri affronteranno al Maradona Monza e Como, poi l’Empoli fuori. Non è peccato sognare un altro salto in alto. La squadra di Conte ha reali chance di presentarsi da capolista alla prossima super sfida: il 29 ottobre a San Siro contro il Milan. A metà agosto non ci avrebbe creduto nessuno.”

