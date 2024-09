Juventus-Napoli, prestazione di Doveri insufficiente ma non incisiva

L’ex arbitro Massimo Chiesa ha rilasciato qualche commento sull’arbitraggio di Daniele Doveri durante Juventus-Napoli.

Massimo Chiesa, ex Direttore di gara internazionale, ha commentato la prestazione di Daniele Doveri nel match tra Juventus e Napoli.

D seguito le sue parole ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”

“In Juventus-Napoli non ci sono stati episodi capaci di influenzare la partita, i tifosi azzurri sono nella ragione. Ci sono stati degli errori, ma hanno inciso sulla partita di Doveri che è stato insufficiente. Il retropassaggio di Olivera era abbastanza evidente e l’arbitro avrebbe dovuto fischiarlo. È eccessivo dire che abbia influenzato la partita, ma manca una punizione a due nell’area del Napoli. Le recriminazioni della Juventus mi sembrano eccessive e fuori luogo, ciò però non toglie che la direzione di Doveri è stata insufficiente per la sua esperienza. La gara è stata tutto sommato semplice da arbitrare, il ritmo non è stato altissimo. Non c’è alcun rosso per Politano: il fallo c’era ma era puramente di gioco.”

