Tele A – Graziani: “Napoli da Scudetto? Mal che va arriva secondo. Per me la prima è l’Inter”

L’ex calciatore e oggi allenatore, Ciccio Graziani, è intervenuto nel corso di Si Gonfia La Rete. Ecco i suoi pronostici sul campionato di Serie A: “Il Napoli può vincere lo scudetto? Sì, lo può vincere, male che va arriva secondo.

La prima per me è l’Inter, la lotta è con l’Inter, non mi faccio ingannare con questo momento. Juve e Milan? Io credo che sono due squadre che potenzialmente giocheranno anche loro per vincere, ma non sono nelle condizioni in cui è il Napoli. Il Napoli ha un grande vantaggio a non fare le coppe, ragazzi, ve lo dico io. E l’Inter secondo me tecnicamente come organico è più forte sia della Juventus che del Milan“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Meret, i probabili tempi di recupero

Il Napoli con Conte può sognare lo Scudetto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi