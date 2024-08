Futuro Chiesa, c’è anche l’ipotesi Milan

Il centrocampista della Juventus Federico Chiesa sarebbe stato proposto al Milan dal suo agente Fali Ramadani.

Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, avrebbe proposto il giocatore al Milan. Il futuro del centrocampista sarebbe sempre più incerto.

Di seguito quanto riportato da Calciomercato.com:

“CHIESA OFFERTO AL MILAN – Il giocatore e il suo agente, Fali Ramadani, si stanno comunque muovendo. E mentre Chiesa sui social posta in modo enigmatico i colori bianconeri (un occhio strizzato ai tifosi? Per la serie: io sono bianconero, è il club che mi manda via), Ramadani parla con tanti club, in Italia e all’estero. E alle piste che porterebbero Chiesa alla Roma (la più accreditata), al Napoli, alla Lazio o all’Inter, senza trascurare le ipotesi estere (Barcellona, Fenerbahce, Premier League, Arabia), nelle ultime ore si è aggiunta appunto, secondo La Gazzetta dello Sport, quella relativa al Milan. Il Diavolo, che spostando nella posizione di trequartista Pulisic avrebbe la possibilità di ingaggiare un altro esterno (cedendo Saelemaekers), secondo la Rosea è frenato dal rischio di incrinare gli equilibri dello spogliatoio con un altro stipendio uguale a quello di Leao.”

