Napoli su Boselli del River Plate: l’indiscrezione

Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato che il Napoli sarebbe interessato a Sebastian Boselli, difensore centrale del River Plate.

Secondo Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, il Napoli sarebbe interessato a Sebastian Boselli. Si tratta di un difensore centrale classe 2003, che attualmente veste la maglia del River Plate.

Di seguito quanto riportato dal giornalista in esclusiva su Sportitalia:

“Il Napoli si interessa ad un giovane del River Plate, si tratta del 20enne Sebastian Boselli, difensore centrale proveniente dall’Uruguay, che lo scorso dicembre ha fatto l’esordio con i Millonarios in Copa de La Liga e che in totale ad oggi ha sommato 13 presenze con la prima squadra, dopo essere arrivato la scorsa estate dagli uruguaiani del Defensor SC. Ad aprile poi anche la prima rete internazionale, in Copa Libertadores contro il Tachira. Gli azzurri hanno effettuato un sondaggio per capire quali piani abbia il ragazzo per il proprio percorso ed anche le intenzioni del River Plate con lui. Da pochi giorni è arrivato il nuovo tecnico Marcelo Gallardo e l’obiettivo di società ed entourage per il classe 2003 almeno per il momento è quello di farlo restare dov’è per arrivare più pronto possibile all’appuntamento con il salto in Europa. Da segnalare che l’agente del giocatore è il padre Pablo, che fra le fila del Napoli rappresenta già Mathias Olivera.”

