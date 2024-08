Gaetano-Parma, la trattativa si complica: le ultime

Secondo Nicolò Schira trasferimento dell’attaccante Gianluca Gaetano dal Napoli al Parma si sarebbe complicato.

Sembrava quasi tutto fatto per il passaggio di Gianluca Gaetano dal Napoli al Parma, ma a quanto sembra la trattativa avrebbe subito una brutta frenata. Il motivo avrebbe a che fare con la distanza tra le parti per quanto riguarda le cifre dell’affare. Di conseguenza tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro se si considera che anche il Cagliari ha mostrato interesse per il giocatore classe 2000.

La suddetta notizia è stata riportata da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio account X:

“Fumata grigia tendente al nero per il passaggio di Gianluca Gaetano al Parma. C’è distanza sulle cifre e la formula col Napoli. Occhio al Cagliari che può tornare alla carica…”

