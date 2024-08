Fiorentina alla ricerca di due portieri: spunta anche il nome di Meret

La Fiorentina sarebbe alla ricerca di due estremi difensori: tra i nomi considerati ci sarebbe l’azzurro Alex Meret.

Il nome di Alex Meret è stato di recente accostato alla Fiorentina. Il club viola sarebbe alla ricerca di due portieri e tra i giocatri presi in considerazione ci sarebbe anche il portiere friulano.

Di seguito le parole di Tuttomercatoweb:

“Il club gigliato sta quindi lavorando al doppio addio dei due portieri che lo scorso anno erano titolare e dodicesimo, con Terracciano che dal canto suo ha già attirato qualche interessamento, come quello del Monza. La Fiorentina, comunque, ha voglia di aria nuova e di un po’ di ricambio in una zona di campo nella quale i talenti anche di prospettiva (non bisogna dimenticarsi infatti per esempio anche del classe 2007 Vannucchi) non mancano. Tra le idee principali in entrata si trovano lo svincolato David de Gea, ma anche Juan Musso dell’Atalanta e Stefano Turati, tornato al Sassuolo dal prestito a Frosinone, senza dimenticarsi infine dell’ultimo nome emerso in tal senso, quello di Alex Meret che condivide lo stesso procuratore con Terracciano e sembra arrivato al passo d’addio col Napoli.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

Mario Rui può lasciare il Napoli in caso di offerta

UFFICIALE – Napoli -Modena affidata a Bonacina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi