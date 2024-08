Tuttomercatoweb.com – Baroni vuole Folorunsho, ma ingaggi pesanti bloccano l’affare

L’edizione del portale online, ha posto l’attenzione sull’interesse della Lazio per Michael Folorunsho del Napoli:

“L’arrivo di Dia aggiunge un’altra soluzione a disposizione di Marco Baroni, che però chiede almeno un altro rinforzo e per questo si spinge per Folorunsho. A prescindere da chi arriverà però i biancocelesti devono fare i conti con gli esuberi che in queste settimane dovranno lasciare Formello. Dopo aver ceduto Cancellieri in prestito oneroso con diritto di riscatto al Parma, il direttore sportivo Fabiani deve cedere almeno altri cinque giocatori.

A cominciare da chi ha un ingaggio molto pesante come Elseid Hysaj. L’albanese ha ancora un anno di contratto da circa due milioni netti, cifra proibitiva per chiunque. La Lazio ha fatto sapere all’ex Napoli che non chiederà alcun indennizzo per la sua cessione, ma al momento nessuno ha avanzato proposte per Hysaj”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Romano: “L’ag. di Cajuste resta a Londra, altri club interessati in Premier”

Schira: “Natan al Betis, pronto il prestito con diritto di riscatto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi