X – Romano: “L’ag. di Cajuste resta a Londra, altri club interessati in Premier”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha posto l’attenzione sulla situazione di Jens Cajuste. Dopo l’affare non andato in porto con il Brentford, l’agente non ha lasciato Londra, perché ci sarebbero altri club interessati all’azzurro.

“L’agente di Jens Cajuste resta a Londra per trovare una nuova soluzione per il centrocampista svedese dopo la conclusione dell’accordo con il Brentford. Cajuste lascerà Napoli perché ci sono altre squadre della Premier League e un club tedesco interessati. E il Napoli è pronto a siglare l’accordo per Billy Gilmour con il Brighton“.

