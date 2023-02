Empoli-Napoli, lo Stadio Castellani è sold out: il comunicato

L’Empoli FC ha comunicato attraverso i propri canali social che i biglietti per la sfida contro il Napoli sono tutti esauriti.

I biglietti per assistere alla sfida tra Empoli e Napoli che andrà in scena il 25 febbraio alle ore 18 sono tutti esauriti. A comunicarlo è proprio il club toscano attraverso i propri canali social.

Sul profilo Instagram della Società si legge:

“Sono esauriti i biglietti per #EmpoliNapoli, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, in programma sabato alle 18.00 al Castellani. Saranno oltre 13000 gli spettatori presenti, con la prevendita dei tagliandi terminata nelle scorse ore e le biglietterie dello Stadio Castellani che resteranno chiuse il giorno della gara. L’apertura dei cancelli del Castellani è prevista circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 16.00, e si invitano i tifosi a recarsi allo stadio con congruo anticipo per evitare disagi e favorire l’afflusso all’interno dell’impianto sportivo.”

Fonte foto: Instagram, @empoli_fc_official

