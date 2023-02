Napoli, il report dell’allenamento alla viglia dell’Empoli

La SSC Napoli ha reso noto il report dell’allenamento alla vigilia della sfida di campionato contro l’Empoli.

Domani alle ore il Napoli sfiderà l’Empoli presso lo Stadio Carlo Castellani e la Società partenopea ha reso noto anche oggi la seduta di allenamento che i partenopei hanno effettuato questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno. Da sottolineare soprattutto il fatto che l’attaccante Giacomo Raspadori ha svolto una seduta di terapie.

Di seguito il report pubblicato dalla SSC Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma domano allo Stadio Castellani alle ore 18 per la 24esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con esercitazione tattica e calci piazzati. Raspadori ha svolto terapie.”

📌 Report allenamento https://t.co/480nXTdmWS — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 24, 2023

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

