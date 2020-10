Covid-19, nuova ordinanza in Campania. Chiuse anche le scuole

Arriva la nuova ordinanza in Campania

Vincenzo De Luca, è pronto a diramare una nuova ordinanza ancora più restrittiva nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19. Ecco quanto riporta Il Mattino in merito:

“Tra le principali misure adottate c’è la chiusura delle scuole primarie e secondarie per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, fino al 30 ottobre. “Sono vietate – si legge – le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente; e sono sospese le attività di circoli ludici e ricreativi”. Non sarà più consentito, tra l’altro, anche l’asporto dopo le 21, con il delivery che invece resterà attivo.”

