GIOVANI TALENTI – La meravigliosa storia dei fratelli Caliò

GIOVANI TALENTI – I fratelli Caliò.

Con questo nuovo appuntamento della rubrica Giovani Talenti, vogliamo scrivere di una storia fantastica che riguarda due fratelli provenienti da Catanzaro. Talenti di età giovane ma con grande classe. I due ragazzi in questione sono Andrea e Paolo Caliò, entrambi hanno iniziato la loro carriera nel settore giovanile del Catanzaro.

Andrea Caliò

Andrea è il fratello più grande tra i due nato appunto nel 2003, gioca come mezzala, è alto 180cm ed è bravo nei colpi di testa, eccellente negli inserimenti e gioca all’occorrenza anche come trequartista.

Andrea inizia la sua carriera nel Catanzaro, partendo dalla categoria Pulcini all’età di 7 anni fino ad arrivare, sempre con i giallorossi, a vestire la maglia dell’Under 15 in Serie C. Durante gli anni disputa numerose partite, importante è la sua partecipazione all’ultimo torneo in cui veste la maglia del Catanzaro nella stagione 2017-18 dove mette a segno 8 gol e molti assist, guadagnando così anche una maglia della Nazionale Italiana Under 15 A-B di mister Rocca e quella della Nazionale Italiana Lega Pro Under 15 di mister Arrigoni.

Grazie alle sue magnifiche prestazioni nel 2018 il Pescara l’acquista in prestito con diritto di riscatto per la categoria Under 16 A-B di mister Felice Mancini. Durante la stagione segnerà 3 gol e diversi assist. A fine stagione il Pescara lo riscatta, e nonostante le proposte della Juventus Andrea resta fedele alla maglia del Pescara, che lo inserisce nella lista dell’Under 17. Anche in questo nuovo gruppo riesce a fornire il suo meglio in campo tanto da ricevere la conferma, da parte del club abruzzese, di partecipare con la Primavera del Pescara al campionato Primavera 2.

Paolo Caliò

Paolo è il più giovane, classe 2005, a differenza del fratello Andrea gioca sulla fascia opposta come esterno d’attacco. Inizia anche lui nel Catanzaro nella categoria Under 15 con mister Camerino. Piede destro come il fratello, abile nel giocare anche con il sinistro, veloce con ottima tecnica, grazie alle sue numerose reti riesce a guadagnarsi una maglia nella Nazionale Italiana Lega Pro Under 15 di mister Arrigoni. Nella sessione di mercato scorsa il giovane Paolo è stato attenzionato da parecchie squadre, soprattutto di serie B, ma il Catanzaro lo ha inserito sotto età nella categoria Under 17 del tecnico Salerno continuando a riporre fiducia nel 2005.

I due fratelli dimostrano di avere talento e classe da vendere, con la speranza un giorno di vestire maglie di club di categoria maggiore.

Luigi Pagnotta

