“La causa di forza maggiore” esiste! De Laurentiis pronto alla battaglia! Tutto sul ricorso del Napoli

De Laurentiis pronto alla battaglia: volo charter, hotel, email, video degli allenamenti potranno testimoniare che il Napoli era pronto per la partita in Piemonte

Dopo il verdetto di ieri del Giudice Sportivo, oggi per il Napoli sarà giornata di analisi e confronti. Il presidente Aurelio De Laurentiis resta della propria idea: a Torino non è andato perché c’era un impedimento per causa di forza maggiore dovuto all’intervento dell’ASL con una pec sabato alle 16:03 che raccomandava alla squadra l’isolamento fiduciario, che vieta di lasciare il proprio domicilio. E’ quanto riferito dalla redazione di Sky Sport.

Ai tanti documenti che serviranno per la difesa, l’emittente satellitare spiega che potrebbero essere allegati i video degli allenamenti di rifinitura, le email scambiate tra il team manager e l’hotel torinese che avrebbe ospitato il Napoli. Inoltre il pullman del Napoli era già a Torino e il volo charter era già carico coi bagagli del gruppo-squadra. Ancora, c’erano dei tamponi prenotati per le 6 della domenica mattina a Torino, perché il Napoli voleva scendere in campo in piena sicurezza. De Laurentiis è convinto che “la causa di forza maggiore” esista eccome e farà di tutto per giocare la partita contro la Juventus.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Juventus-Napoli, De Laurentiis vincerà il ricorso. Bianconeri non presenti in giudizio

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Censis, Gli italiani e il Covid, impauriti ma pronti a nuova ondata