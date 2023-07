L’Equipe – Mpabbé rifiuta l’Al-Hilal, adesso il nuovo obiettivo è Osimhen.

Kylian Mbappé ha rifiutato la ricca offerta dall’Arabia Saudita, precisamente dall”Al-Hilal, la squadra di Koulibaly e Milinkovic-Savic. Al momento lo stesso club saudita sta trattando anche con Marco Verratti del Psg. Dopo il rifiuto del bomber parigino, il nuovo obiettivo è Victor Osimhen. La trattativa potrebbe nascere in breve tempo, l’attaccante nigeriano, al momento è in trattativa con il Napoli, e il suo futuro in azzurro sembrerebbe avere una buona prospettiva.

