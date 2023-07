Genoa pronto a chiudere per Zanoli: si attende l’ok del Napoli, la situazione

Il Genoa è pronto a chiudere per Zanoli, la situazione

Il Genoa è pronto a chiudere per Zanoli da tempo nel mirino del club rossoblu. Il giocatore è di proprietà del Napoli ed è in ritiro insieme alla squadra di Rudi Garcia.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, c’è l’accordo di massima fra i club per il passaggio a titolo temporaneo del giocatore all’ombra della Lanterna. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Liguria visto che nella seconda parte della stagione scorsa ha vestito la maglia della Sampdoria. Al momento si attende solamente l’ok da parte degli azzurri che ancora non è arrivato.

