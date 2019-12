Enrico Fedele: “Miglior dirigente del decennio? Ho il nome”

Enrico Fedele è intervenuto nel corso del programma radiofonico in onda su Radio Marte

Enrico Fedele, procuratore, è interventuo su Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, nota trasmissione sportiva in onda tutti i giorni. Il procuratore, nel corso della chiacchierata, ha scelto i migliori azzurri di questi ultimi dieci anni. Alla domanda: “Chi è stato il miglior dirigente del Napoli in quest’ultimo decennio?“, Fedele ha così risposto: “Il Napoli non ha avuto dirigenti se non il presidente, ma quello che si è fatto più sentire è stato Bigon con l’acquisto di Mertens e Koulibaly che sono due sue intuizioni. Mazzarri invece è stato il miglior allenatore”.

Il procuratore ha poi aggiunto: “La campagna acquisti del Napoli adesso chi la fa? Gattuso forse non resterà sulla panchina del Napoli: se non raggiunge l’obiettivo (quarto posto ndr), cosa assai improbabile, andrà via. In caso contrario, resta per altri diciotto mesi. Mi auguro che Gattuso rimanga, perché è pieno di qualità, soprattutto caratteriali. Il Napoli ha già in mente un altro eventuale allenatore, ma io tifo per Rino”.



PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Carlo Alvino: “Il Napoli effettuerà tante operazioni di mercato”

Corbo: “Napoli con difetti di costruzione: regge con il Liverpool e si ferma con le ultime di A”

Perugia, panchina in bilico: al San Paolo con un nuovo tecnico!

Sky – Mertens-Napoli, c’è la volontà di rinnovare! Accordo vicino, la situazione

Napoli-Inter, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

Calciomercato Napoli, siamo in chiusura per Lobotka: le parti sono vicinissime

Allan rinnova a sorpresa con il Napoli, in azzurro un anno in più

VIDEO – Il Barcellona su Twitter: clip che celebra Messi e Maradona: “Due argentini, due geni!”

Ti potrebbe interessare anche:

Morte investite: al vaglio telecamere

Kim ai suoi: preparare misure offensive

Massimo Boldi presenta la fidanzata Irene Fornaciari in tv: “Con lei sono rinato”