Brutta disavventura per Corrado Ferlaino: ricoverato al Policlinico, le condizioni

Brutta disavventura per Corrado Ferlaino ex presidente del Napoli

Calcio Napoli – Disavventura per Corrado Ferlaino ex presidente del Napoli che è caduto per le scale riportando la frattura al setto nasale ed una botta alla fronte.

Ferlaino, 92 anni, è stato ricoverato al Policlinico sotto le cure del professore Luigi Califano. L’ex presidente è vigile e sta bene come riporta l’edizione online de IL Mattino.

