Corriere dello Sport – Scambio Castrovilli-Demme, l’idea della Fiorentina tenta ADL.

L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere che la Fiorentina ha proposto Gaetano Castrovilli al Napoli. I viola hanno avuto difficoltà a blindare il giocatore, che appunto, non rinnoverà. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare a Diego Demme come sostituto. Una semplice idea al momento, una gran voce giunta forte anche ai partenopei. Intanto Aurelio De Laurentiis riflette, l’idea gli potrebbe garbare, non ha ancora dato una risposta perché il tedesco piace soprattutto all’Hertha. Al momento si tratta sulla cifra.

