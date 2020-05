Covid-19, tutti gli azzurri negativi al primo tampone

Tutti i giocatori si sono sottoposti al test del tampone risultando tutti negativi al Covid-19

Come riportato da Carlo Alvino attraverso i microfoni di Tv Luna, sono stati effettuati oggi itamponi all’intera rosa azzurra. Tutti i test effettuati sono risultati essere negativi. Nella giornata di domani verra effettuato il secondo test, per confermare la negatività di tutti gli elementi in rosa compreso lo staff tecnico.

