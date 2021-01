Juventus-Napoli 2-0, Insigne sbaglia ma Ronaldo e Morata no. Coppa ai bianconeri

Juventus-Napoli 2-0, coppa ai bianconeri

Juventus-Napoli finisce, con la Supercoppa italiana che questa volta va ai bianconeri. Partita molto tattica quella di Reggio Emilia, dove entrambe le squadre per più di metà del tempo si studiano e rischiano poco. I portieri sono poco impegnati, con i due attacchi che stentano a trovare spazi vista la densità difensiva. Ronaldo ci prova con un destro a giro che finisce però alto sulla porta di Ospina. Nel finale di secondo tempo grande occasione per il Napoli, con Demme che serve Lozano ma Szczęsny compie un miracolo. Nel secondo tempo la Juventus comincia forte, con l’ingresso di Bernardeschi i bianconeri prendono lentamente campo e mettono il Napoli in difficoltà. Dagli sviluppi di calcio d’angolo, Ronaldo lasciato completamente solo in area raccoglie una deviazione di Bakayoko e porta la Juventus in vantaggio. Gli azzurri stentano a reagire dopo il colpo preso, ma a dieci dal termine Mertens si procura un rigore. Lorenzo Insigne dal dischetto questa volta fallisce, si resta sul punteggio di 1-0. Nel finale concitato altro miracolo di Szczęsny che devia in angolo una conclusione di Elmas deviata dalla difesa bianconera. Nel finale, in contropiede, Morata chiude i giochi. 2-0 e la coppa va alla Juventus.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iannicelli: “Rinnovo di Gattuso non è del tutto scontato, bisogna riflettere”

Alvino, attacco a Bonucci: “Ne ha dette di tutti colori, ma non ha la maglia di Insigne”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tiffany Trump si è fidanzata ufficialmente