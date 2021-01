Iannicelli: “Rinnovo di Gattuso non è del tutto scontato, bisogna riflettere”

Iannicelli torna sul possibile rinnovo di Gattuso

Peppe Iannicelli attraverso i microfoni di Canale 21, è ritornato a parlare della questione rinnovo di contratto riguardante Gennaro Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

o ritengo il rendimento del Napoli in questa parte della stagione non soddisfacente. Resta da recuperare la partita della Juve in campionato, ma questo Napoli doveva essere saldamente nel manipolo delle prime e, se non si trova lì, molte responsabilità vanno ascritte a Gennaro Gattuso: non è solo il mio pensiero, perché non a caso la società ha bruscamente frenato sul prolungamento di contratto. l rinnovo del mister sembrava cosa fatta, solo da siglare e metterci i bolli per inviarlo al registro provinciale delle imposte, e invece ora si vuole capire se il potenziale importante del Napoli, il più importante nel suo insieme in tutta l’era De Laurentiis, sia stato sfruttato a dovere. Il rinnovo sarà ufficiale a giorni? E’ da due mesi che lo dicono. Come club, oggi ci penserei centocinquantamila volte, prima di rinnovare il contratto. Il Napoli ha perso sciaguratamente dei punti contro squadre nettamente inferiori. E’ inaccettabile.”

