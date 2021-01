Alvino, attacco a Bonucci: “Ne ha dette di tutti colori, ma non ha la maglia di Insigne”

Carlo Alvino non ci sta, che attacco a Bonucci

Carlo Alvino nel corso della diretta del programma radiofonico Porompomperoperò, ha acceso la sfida tra Napoli e Juventus polemizzando su alcuni atteggiamenti di Bonucci. Ecco quanto dichiarato:

Dovremo stare attenti all’arbitraggio? Lasceremo parlare il campo. Perché Leonardo Bonucci ne ha dette di tutti i colori all’arbitro di Inter-Juventus e non è stato espulso? Guardate con che maglia gioca. C’è sempre una postilla sul regolamento, quando gioca quella squadra. E’ evidente: in quel silenzio, con uno stadio vuoto, non è sfuggito a nessuno ciò che ha detto Bonucci. In questi casi, però, qualcuno dice che l’arbitro ha ‘usato il buonsenso’. Con il Napoli invece no. Se Lorenzo Insigne parla al direttore di gara, viene espulso: perché ha una maglia diversa.”

