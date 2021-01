Juventus, Pirlo lancia Cuadrado titolare nonostante il lungo stop

Juventus, Pirlo lancia Cuadrado dal primo minuto

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Andrea Pirlo ha intenzione di schierare Cuadrado dal primo minuto. Il terzino colombiano nonostante dia fermo da metà dicembre a causa del Covid-19, ha continuato ad allenarsi in casa con esercizi specifici. Per questo motivo l’allenatore bianconero ha deciso di farlo partire titolare, complice anche l’emergenza in difesa per la Juventus.

