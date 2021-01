Juventus-Napoli, niente nebbia a Reggio Emilia. Pericolo scampato

Juventus-Napoli, niente nebbia al Mapei Stadium

Come riporta il giornalista di Sky Sport Francesco Cosatti, al momento il pericolo nebbia paventato nei giorni scorsi sembra evitato. Come riporta il collega in diretta da Reggio Emilia, al momento è presente solo una leggera pioggia che non pregiudicherà il regolare svolgimento della sfida tra Juventus e Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus, Pirlo lancia Cuadrado titolare nonostante il lungo stop

Juventus-Napoli, streaming e tv: dove vedere la finale di Supercoppa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Borsellino:giudici appello,si volle accreditare falsa verità